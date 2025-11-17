Le idee diventano musica | al Fabbrica delle Candele debutta il laboratorio ‘From Demo to Master’
La Fabbrica delle Candele continua a rafforzare la propria vocazione come luogo di formazione, produzione artistica e crescita delle giovani creatività. Dopo la presentazione, due settimane fa, del percorso “Connessioni teatrali” dedicato ai linguaggi della scena e in partenza il 20 novembre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Da oggi in Carnia c’è un posto in più dove le idee dei giovani non “passano”, ma restano e diventano progetti. Informagiovanidellacarnia ha inaugurato la sua nuova casa in via Ampezzo a Tolmezzo: uno spazio dove istituzioni, territorio e operatori lavorera - facebook.com Vai su Facebook
Parte oggi Techstars Startup Weekend, l’evento in cui le idee diventano Startup Vai su X
La Fabbrica delle Idee, un dibattito sulla crescente disaffezione al voto - Arezzo, 1 novembre 2025 – «Nei giorni scorsi, La Fabbrica delle Idee, ha promosso un dibattito sulla crescente disaffezione al voto che ormai coinvolge circa la metà degli elettori» dice il Presidente ... Scrive lanazione.it
La Fabbrica delle Idee e la crisi del voto nella società occidentale - La Fabbrica delle Idee di Arezzo, proseguendo nelle iniziative di cultura politica, di approfondimento dei temi sociali, vuole interrogarsi e... Come scrive lanazione.it
Sindaca Salis incontra Renzo Piano per 'Fabbrica delle idee' - La sindaca di Genova Silvia Salis ha ricevuto questa sera nei suoi uffici di Palazzo Tursi l'architetto e senatore a vita Renzo Piano. Segnala ansa.it