Le gemelle Kessler una vita sulla scena | dalle Bluebell di Parigi a Sanremo tanti anni in Italia

. Lutto nel mondo dello spettacolo. Le gemelle Kessler – Alice ed Ellen, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, Sassonia – si sono spente lo stesso giorno, il 17 novembre 2025, all’età di 89 anni, “presso la loro residenza di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera”, si apprende dal quotidiano tedesco Bild. Il loro nome è rimasto legato a un’epoca d’oro dello spettacolo: ballerine sin dall’infanzia, allieve di una scuola di danza già a sei anni, e a undici inserite nel programma per adolescenti dell’Opera di Lipsia, fuggirono dalla Germania Est a diciotto anni per approdare in Germania Ovest, scegliendo Duesseldorf come trampolino artistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le gemelle Kessler, una vita sulla scena: dalle Bluebell di Parigi a Sanremo, tanti anni in Italia

