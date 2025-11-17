LE GEMELLE KESSLER IL SUICIDIO ASSISTITO E LA NECESSITÀ DI UNA LEGGE ANCHE IN ITALIA

Hanno deciso di andarsene esattamente come hanno trascorso la loro vita, insieme. Alice ed Ellen, le gemelle Kessler, erano inseparabili e hanno voluto morire nello stesso momento, scegliendo da tempo la data per uscire di scena, ricorrendo al suicidio assistito. Una lunga vita, 89 anni, vissuta fianco a fianco sulla scena e fuori, con una promessa che si erano fatte da tempo: andarsene insieme ed essere sepolte nella stessa urna, accanto ai resti della madre e del loro amato cane Yello. Dopo i tanti successi, molti in Italia, si erano ritirate nella loro casa a Grünwald, un piccolo comune alle porte di Monaco. 🔗 Leggi su Bubinoblog

