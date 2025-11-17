le gemelle kessler gli ex amori e la scelta di non avere figli

Felici, sorridenti, sempre l'una accanto all'altra nella vita privata come in quella pubblica e persino nella morte. Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, hanno vissuto una lunga vita in simbiosi che neppure corteggiatori e fidanzati sono riusciti a separare. Le gemelle Kessler non si sono mai sposate e non hanno avuto figli: una scelta ben precisa, dettata dal profondo legame che le univa sin dalla nascita, e di cui non si sono mai pentite. Ma gli amori, quelli sì, sono stati al centro delle vite delle due showgirl. Gli amori famosi. La vita sentimentale di Alice Kessler è stata più movimentata di quella della gemella Ellen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

