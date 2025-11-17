Le gemelle Kessler e quell’incontro iconico in ascensore con Alberto Sordi dentone | la scena in I complessi – Il video

C’è soprattutto una scena che i telespettatori italiani assoceranno per sempre ad Alice ed Ellen Kessler, scomparse all’età di 89 anni a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Si tratta di uno spezzone di pochi secondi del film I Complessi, del 1965. Nel terzo episodio, intitolato “Guglielmo il Dentone” e diretto da Luigi Filippo D’Amico, Alberto Sordi interpreta Guglielmo Bertone, un aspirante giornalista Rai dotato di una cultura impressionante, ma anche di un’altrettanto impressionante dentatura. La sua candidatura al telegiornale scatena invidie, raccomandazioni mascherate e sotterfugi. Un giorno, Sordi incontra Alice ed Ellen in un ascensore degli studi Rai. 🔗 Leggi su Open.online

