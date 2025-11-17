Che l’ infanzia delle gemelle Kessler non sia stata facile non è mai stato mistero. Le due ballerine di pezzi iconici hanno conquistato il pubblico italiano in pochissimo tempo, con le loro coreografie e gambe lunghissime. Ma la serenità e gioia che trasmettevano era ben diversa dalla sofferenza che hanno provato da bambine, soprattutto quando i fratelli delle gemelle Kessler sono scomparsi durante la guerra. Come sono morti i fratelli delle gemelle Kessler?. Le due infatti, avendo vissuto in Germania, non hanno mai fatto mistero delle difficoltà del dopoguerra. E così, da adulte, sono rimasti alcuni ricordi, come gli americani che aiutavano la popolazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le gemelle Kessler e l’infanzia difficile: “Abbiamo perso i nostri fratelli durante la guerra”