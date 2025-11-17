Le gemelle Kessler e la notte in albergo raccontata da Pippo Baudo | Ormai non ci sta con la testa
Quella volta che Pippo Baudo e le gemelle Kessler discussero a distanza. Dopo la morte di Alice ed Ellen riaffiorano alla mente tanti aneddoti della lunga carriera del duo artistico. Tra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. : ANSA/ - facebook.com Vai su Facebook
L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X
Morte le Kessler, gemelle inseparabili fino all’ultimo respiro - La citazione è inevitabile: «Inseparabili», il film di David Cronenberg (1988) su Beverly ed Elliot Mantle (nei ruoli un superbo Jeremy Irons), storia di due gemelli e, ... Scrive ilmattino.it
Gli amori delle gemelle Kessler, che non si sposarono mai: «Niente matrimonio, l'altra si sentirebbe a metà» - Insieme anche nella morte, Alice ed Ellen hanno vissuto una lunga esistenza in simbiosi che neppure corteggiatori e fidanzati riuscirono a separare ... Da vanityfair.it
Kessler, gemelle della tv insieme fino all'ultimo. Morte in casa a 89 anni, fin da piccole unite da danza e padre violento - Nella nascita, nel ballo, nell’addio: insieme fino all’ultimo istante, concordato in comune, chissà quanto discusso e infine preparato con attenzione. Scrive ilmessaggero.it