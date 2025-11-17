L' ascesa di Cristina Faienza da Torremaggiore ai vertici dell’automotive con ' Alpine'
Nel mondo dell’automobile - un settore da sempre percepito come prevalentemente maschile - il talento femminile sta finalmente trovando lo spazio che merita. A brillare, nello specifico, è il talento di Cristina Faienza, di Torremaggiore: “In un panorama internazionale in cui donne di grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La storia di Cristina: da Torremaggiore alla guida del mito «Alpine» - Il mondo dell’automobile è un mondo prettamente maschile da tempo, ma negli ultimi anni la figura femminile si sta affermando sempre più. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it