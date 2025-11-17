L’Arezzo ritorna primo da solo Bucchi in emergenza per Ascoli
È bastato un turno di campionato all’Arezzo per riprendersi il primo posto in classifica. Con la vittoria di venerdì contro il Bra e il pareggio, ieri, del Ravenna in casa del Livorno, gli amaranto hanno infatti effettuato l’immediato controsorpasso sui romagnoli, che si erano conquistati il primato nello scorso fine settimana. Il miglior viatico per far visita, domenica, all’Ascoli, che rimane sempre al terzo posto a quattro punti di distacco dal Cavallino e a tre dalla squadra di Marchionni. La classifica, insomma, sorride: l’Arezzo aveva abbandonato il primato, di fatto per la prima volta, proprio dopo il pari nel derby di Perugia, ma è riuscito subito a tornare in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo l'evento di Milano...Smart Future Academy ritorna in TOSCANA! ? 5 dicembre 2025 Arezzo Fiere ? 8:00 - 14:00 ? La partecipazione all’evento è gratuita Il 6 dicembre 2024 si è tenuta in Arezzo la prima edizione live di Smart Future Academy, dur - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC, l’Arezzo torna in vetta. Campobasso corsaro a Forlì Vai su X
L’Arezzo ritorna primo da solo. Bucchi in emergenza per Ascoli - Con la vittoria di venerdì contro il Bra e il pareggio, ieri, del Ravenna in casa del Livorno, gli amaranto ha ... Segnala lanazione.it