È bastato un turno di campionato all’Arezzo per riprendersi il primo posto in classifica. Con la vittoria di venerdì contro il Bra e il pareggio, ieri, del Ravenna in casa del Livorno, gli amaranto hanno infatti effettuato l’immediato controsorpasso sui romagnoli, che si erano conquistati il primato nello scorso fine settimana. Il miglior viatico per far visita, domenica, all’Ascoli, che rimane sempre al terzo posto a quattro punti di distacco dal Cavallino e a tre dalla squadra di Marchionni. La classifica, insomma, sorride: l’Arezzo aveva abbandonato il primato, di fatto per la prima volta, proprio dopo il pari nel derby di Perugia, ma è riuscito subito a tornare in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo ritorna primo da solo. Bucchi in emergenza per Ascoli