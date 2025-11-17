Landini smascherato sullo sciopero | Ecco perché lo promuove…
Giorni e mesi di tensione tra il sindacato più grande d’Italia, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, e il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni che, insieme ai suoi ministri, si prepara a varare la legge di Bilancio entro la fine di quest’anno. Tra i temi dello scontro proprio la manovra finanziaria che la Cgil ha deciso di combattere senza sé e senza ma proclamando uno sciopero per il prossimo 12 dicembre. Anche e soprattutto di questo si è parlato durante l’ultima puntata di In Onda, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ogni weekend in prima serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
