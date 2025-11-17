Landini smascherato sullo sciopero | Ecco perché lo promuove…

Ilgiornale.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorni e mesi di tensione tra il sindacato più grande d’Italia, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, e il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni che, insieme ai suoi ministri, si prepara a varare la legge di Bilancio entro la fine di quest’anno. Tra i temi dello scontro proprio la manovra finanziaria che la Cgil ha deciso di combattere senza sé e senza ma proclamando uno sciopero per il prossimo 12 dicembre. Anche e soprattutto di questo si è parlato durante l’ultima puntata di In Onda, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ogni weekend in prima serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

landini smascherato sullo sciopero ecco perch233 lo promuove8230

© Ilgiornale.it - Landini smascherato sullo sciopero: "Ecco perché lo promuove…"

Approfondisci con queste news

Sciopero pro Gaza, Maurizio Landini (Cgil) replica a Salvini - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it

Ddl Bilancio: Landini, sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla - Su uno sciopero contro la manovra "non escludiamo nulla, intanto oggi vogliamo dimostrare che c'e' ... Da ilsole24ore.com

Lo sciopero che tifa per il conflitto - Sicuramente la cosiddetta "flotilla" ha catalizzato l'attenzione su Gaza per cui si può pensarla come si vuole ma ha riscosso un innegabile successo mediatico. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Smascherato Sciopero Perch233