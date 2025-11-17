L' Akragas schiacchia 6-0 lo Scicli ed è sola in testa Tripoli | Adesso comincia il nostro vero campionato

L’Akragas travolge lo Scicli 6-0 al Totò Russo di Aragona e conquista la vetta solitaria della classifica con l’ottava vittoria consecutiva. Silvio Tripoli esprime tutta la soddisfazione del gruppo: “Ottava giornata di campionato, il Priolo pareggia e l’Akragas vince: siamo primi da soli in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

