L' Akragas schiacchia 6-0 lo Scicli ed è sola in testa Tripoli | Adesso comincia il nostro vero campionato
L’Akragas travolge lo Scicli 6-0 al Totò Russo di Aragona e conquista la vetta solitaria della classifica con l’ottava vittoria consecutiva. Silvio Tripoli esprime tutta la soddisfazione del gruppo: “Ottava giornata di campionato, il Priolo pareggia e l’Akragas vince: siamo primi da soli in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Akragas travolgente: 6-0 contro lo Scicli. Ten Lopez premiato miglior giocatore di ottobre - Una domenica di festa allo stadio “Totò Russo”, dove l’Akragas ha dominato in lungo e in largo, travolgendo lo Scicli con un inequivocabile 6- Si legge su scrivolibero.it
Akragas, set-match: Scicli battuto 6-0 - Un punteggio tennistico con cui i biancazzurri lanciano un chiaro segnale al campionato in virtù delle otto vittorie con ... grandangoloagrigento.it scrive