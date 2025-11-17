Ladri al camposanto | via le gronde restano le bestemmie
Notte movimentata al cimitero della Misericordia di San Giovanni Valdarno, dove un manipolo di “professionisti del riciclo creativo” ha deciso di fare shopping di rame come se fosse Black Friday: via canali di gronda, via pluviali, via tutto quello che luccica più della tredicesima di un consigliere regionale. Secondo il Corriere di Arezzo, i signori della notte hanno fatto un’operazione chirurgica: hanno aperto il cimitero, puntato le cappelle e la chiesa, e zac! Hanno lasciato i tetti nudi come il portafoglio a fine mese. Risultato: danni sopra i 15 mila euro e cappelle che, alla prima pioggia, rischiano di fare il “battesimo alla rovescia”. 🔗 Leggi su Lortica.it
