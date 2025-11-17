L’abbraccio emozionante tra Sinner e Morandi alle Atp Finals Mi hai portato fortuna Ti voglio molto bene

Ilrestodelcarlino.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 17 novembre 2025 – “ Ti voglio molto bene ”. E poi esplode un abbraccio carico d’affetto tra Gianni Morandi e il fuoriclasse del tennis  Jannick Sinner. Il cantautore bolognese era a Torino, insieme a tanti altri vip, ad assistere alla finale delle Atp Finals dove il tennista italiano ha piegato il suo grande rivale Carlos Alcaraz in due set, davanti a 12.298 spettatori, bissando il successo del 2024. Morandi si è esibito prima della finale assieme al gruppo musicale ‘ Il Volo ’.  Paolo Cevoli: "Ho iniziato come cameriere alla pensione ‘Cinzia’, poi Giurisprudenza e manager al fast food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217abbraccio emozionante tra sinner e morandi alle atp finals mi hai portato fortuna ti voglio molto bene

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio emozionante tra Sinner e Morandi alle Atp Finals. “Mi hai portato fortuna”, “Ti voglio molto bene”

Approfondisci con queste news

l8217abbraccio emozionante sinner morandiL’abbraccio emozionante tra Sinner e Morandi alle Atp Finals. “Mi hai portato fortuna”, “Ti voglio molto bene” - Il cantautore bolognese ha incontrato il fuoriclasse italiano appena dopo la finale vinta a Torino contro Alcaraz. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217abbraccio Emozionante Sinner Morandi