L’abbraccio emozionante tra Sinner e Morandi alle Atp Finals Mi hai portato fortuna Ti voglio molto bene

Bologna, 17 novembre 2025 – " Ti voglio molto bene ". E poi esplode un abbraccio carico d'affetto tra Gianni Morandi e il fuoriclasse del tennis Jannick Sinner. Il cantautore bolognese era a Torino, insieme a tanti altri vip, ad assistere alla finale delle Atp Finals dove il tennista italiano ha piegato il suo grande rivale Carlos Alcaraz in due set, davanti a 12.298 spettatori, bissando il successo del 2024. Morandi si è esibito prima della finale assieme al gruppo musicale ' Il Volo '.

