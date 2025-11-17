La vita insieme e un’indipendenza mai tradita | le gemelle Kessler femministe ma senza pensarci

Libere, indipendenti, a modo loro emancipate: le gemelle Kessler hanno mantenuto per decenni un’immagine di donna ben diversa da quella diffusa tra gli italiani che tanto le ammiravano. In occasione del loro ottantottesimo compleanno, nell’agosto 2024, avevano raccontato al Corriere della Sera cosa gli era rimasto dopo una carriera di successi vissuta rigorosamente in coppia. «Da quando eravamo ragazzine – raccontavano – un’idea molto chiara: dovevamo essere indipendenti. Non volevamo dipendere da un uomo in nessuna maniera». Con questo proposito ben chiaro in mente, spiegano, « eravamo femministe ma senza pensarci: da quando avevamo 15 anni abbiamo iniziato a guadagnarci da sole la nostra vita». 🔗 Leggi su Open.online