"Le avevo incontrate a Roma, e poi in Germania, dove eravamo ospiti. E' vero che avevano un'età importante ma la notizia della loro morte è dolorosa perché si chiude, forse definitivamente, un'epoca". A dirlo all'Adnkronos è Iva Zanicchi, commentando a caldo la morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, venute a mancare all'età di 89 anni, con le quali 'l'aquila di Ligonchio' ha condiviso i fasti della tv degli Anni d'Oro, a partire da "Canzonissima". Secondo quanto riferito dal quotidiano "Bild", le Kessler avrebbero scelto la via del suicidio assistito, pratica che, in determinati casi, in Germania è consentita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"La vita è sacra". Kessler, Iva Zanicchi sconvolta dalla scelta delle gemelle