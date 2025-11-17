La vita di Giulia Cecchettin diventerà un film

Dopo il libro scritto da papà Gino, ecco il film dedicato a Giulia Cecchettin. La studentessa di Saonara barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia) diventa a tutti gli effetti il simbolo di tutte quelle donne che sono cadute sotto la violenza cieca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La vita di Giulia Cecchettin diventerà un film

Sono passati due anni da quando la vita di Giulia Cecchettin è stata spezzata, e ancora oggi le parole di suo padre ci ricordano quanto strada dobbiamo fare come comunità. La violenza contro le donne non si combatte solo con le leggi, ma con un profondo c - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Cecchettin: la storia della 22enne uccisa dall'ex fidanzato diventa un film - La regista Paola Randi sarà sceneggiatrice e regista di Se domani non torno, progetto cinematografico ispirato al libro Cara Giulia. Riporta movieplayer.it

Due anni senza Giulia Cecchettin, il padre: “Il mio mondo si è fermato, io no” - A due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il padre Gino ha fatto un bilancio di quella che è la sua vita adesso, oltre che sulla situazione in Italia circa centri antiviolenza ed educazione af ... Secondo ildigitale.it

Gino Cecchettin: «Ho fatto sparire Turetta dalla mia vita: sento le canzoni che amava Giulia e sorrido. Faremo un progetto di genere a scuola, il Ministero ci sostenga» - Ospite alla facoltà di Medicina dell'Università Statale di Brescia per parlare ai ragazzi delle scuole superiori. msn.com scrive