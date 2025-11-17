La vita di Giulia Cecchettin diventerà un film

Dopo il libro scritto da papà Gino, ecco il film dedicato a Giulia Cecchettin. La studentessa di Saonara barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia) diventa a tutti gli effetti il simbolo di tutte quelle donne che sono cadute sotto la violenza cieca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

