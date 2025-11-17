La Virtus passa a Treviso e si riprende la vetta della serie A

Treviso, 17 Novembre 2025 - La Virtus fa cento, batte Treviso e si riprende la vetta della serie A. Nel posticipo della ottava giornata di campionato, la formazione di Dusko Ivanovic si impone al Palaverde superando la Nutribullet 79-101, centrando la settima vittoria in campionato, raggiungendo in testa alla graduatoria Brescia ieri vittoriosa a Napoli e superando per la terza volta in stagione quota 100. Tutto facile per una Virtus che prende le misure nel primo quarto, si porta avanti nel secondo, allunga nel terzo e chiude arrotondando il punteggio nell’ultimo quarto.  Turno di riposo per Taylor e Smailagic, mentre tra gli italiani rimane fuori invece Canka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

