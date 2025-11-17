La Vigor spaventa l’Ancona finisce senza reti
Ancona 0 Vigor Senigallia 0 (4-2-3-1): Salvati 7; De Luca 6, Bonaccorsi 6,5, Petito 6, Calisto 6 (23’ st Sparandeo 6); Gelonese 6,5, Gerbaudo 6,5; Cericola 5, Meola 5,5 (18’ st Attasi 6), Pecci 5,5 (27’ st Babbi 6); Kouko 6. A disp. Mengucci, Ceccarelli, Miola, Giordani, Proromo, Mancino. All. Maurizi 6. VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli 6; De Marco 5,5, Magi Galluzzi 6,5, Tomba 6,5, Parrinello 6 (12’ st Beu 6); Pandolfi 6, Gambini 6,5, Tonelli 6,5; Braconi 6 (31’ st Balleello sv), Alonzi 5, Caprari 6 (41’ st Milli 6). A disp. Taina, De Feo, Bucari, Romanelli, Subissati, Pompilio. All. Clementi 6,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
