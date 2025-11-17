Ci sono due punti che segnano la storia della seconda partita di stagione che Modena aveva in pugno e che non è riuscita a vincere, ovviamente entrambi nel quarto, maledetto, set: il potenziale +6 che Luca Porro spediva in rete a inizio parziale e il rigore sui cui Ikhbayri commetteva invasione e che dal potenziale 23-25, 1-3 e partita finita, mandava il parziale a estenuanti vantaggi. Vantaggi che, come a Milano, Modena non riusciva a gestire, lasciando sul campo addirittura 11 palle match (record per la storia dei gialloblù) e finendo per soccombere prima psicologicamente che tecnicamente in una partita che dopo un primo set giocato decisamente male era stata dominata per un’ora e mezza o quasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Valsa Group spreca sul più bello. Cisterna rimonta e la spunta al tie break