La tuta spaziale di Decathlon che si indossa in un minuto sarà testata in orbita sulla Iss

Wired.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Eurosuit, un prototipo sarà portato dall'astronauta francese Sophie Adenot sulla stazione spaziale internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it

la tuta spaziale di decathlon che si indossa in un minuto sar224 testata in orbita sulla iss

© Wired.it - La tuta spaziale di Decathlon che si indossa in un minuto sarà testata in orbita sulla Iss

