La tuta spaziale di Decathlon che si indossa in un minuto sarà testata in orbita sulla Iss
Si chiama Eurosuit, un prototipo sarà portato dall'astronauta francese Sophie Adenot sulla stazione spaziale internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Ecco la tuta spaziale che è stata sulla luna! Gli Stati Uniti mi sorprendono sempre di più #astronauta #tutaspaziale #luna #allunaggio #StatiUniti #NASA #statiunitidamerica - facebook.com Vai su Facebook
Tuta spaziale progettata da un marchio sportivo francese sarà testata in orbita l'anno prossimo - L'azienda francese di articoli sportivi Decathlon ha ideato una tuta spaziale per astronauti europei. Lo riporta msn.com
Tuta spaziale Bg-suit, superato il test del volo parabolico - L’esame sulle prestazioni della tuta pensata per gli astronauti è stato realizzato a metà maggio, in condizionati di microgravità, con un volo parte della campagna Horizon 2025, organizzato dal ... ecodibergamo.it scrive
Tecnica Group firma gli stivali della prima tuta spaziale prodotta in Europa: il prototipo all'Expo di Osaka - Il gruppo, leader mondiale nelle calzature outdoor e nelle attrezzature per sport invernali, è tra i protagonisti ... Riporta ilgazzettino.it