La truffa dell' sms su comunicazioni urgenti ai pazienti la Regione avverte | Non richiamate

Romatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messaggi telefonici che invitano a contattare con urgenza gli uffici della Azienda sanitaria locale per "comunicazioni che la riguardano, al numero 89349475". È l’ultima truffa che, in questi giorni, si sta diffondendo sui cellulari di diversi cittadini del Lazio, a segnalarlo è la Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

