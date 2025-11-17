La truffa dell' sms su comunicazioni urgenti ai pazienti la Regione avverte | Non richiamate

Messaggi telefonici che invitano a contattare con urgenza gli uffici della Azienda sanitaria locale per "comunicazioni che la riguardano, al numero 89349475". È l’ultima truffa che, in questi giorni, si sta diffondendo sui cellulari di diversi cittadini del Lazio, a segnalarlo è la Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

