La truffa dell' sms su comunicazioni urgenti ai pazienti la Regione avverte | Non richiamate
Messaggi telefonici che invitano a contattare con urgenza gli uffici della Azienda sanitaria locale per "comunicazioni che la riguardano, al numero 89349475". È l’ultima truffa che, in questi giorni, si sta diffondendo sui cellulari di diversi cittadini del Lazio, a segnalarlo è la Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informano i cittadini che sono in corso tentativi di truffa telefonica tramite falsi messaggi dal CUP (Centro Unico di Prenotazione). In tali comunicazioni ignoti invitano a richiamare il seguente numero 89342269. Si tratta d - facebook.com Vai su Facebook
Sms truffa, la Regione mette in guardia i cittadini da finte comunicazioni sanitarie urgenti - Molti cittadini del Lazio hanno già ricevuto messaggi che invitano a richiamare con urgenza un numero. Come scrive latinatoday.it
Sms truffa e finte comunicazioni urgenti. La Regione Lazio lancia l’alert - La Regione Lazio esorta i cittadini a non richiamare i numeri telefonici indicati sui messaggi, poiché si tratta di un tentativo di truffa. Riporta msn.com
Sms truffa ai pazienti su finte comunicazioni urgenti, l'allarme della Regione Lazio: «Non richiamate» - Allerta della Regione Lazio, che mette in guardia su finti sms ai pazienti. Da msn.com