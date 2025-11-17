La Tirabassi supera la Fos nel derby Ma per i club reggiani è una disfatta
Nel volley reggiano, festeggia la Tirabassi & Vezzali nel derby di Serie B1, bene la ICaRe in B2, sorpresa negativa per la MoRe Volley in B maschile. Quasi un disastro la Serie C, male anche la D: esclusi i derby, le squadre reggiane conquistano solo 13 punti su 51 a disposizione, praticamente una disfatta. SERIE B1 Un po’ di sofferenza per la Tirabassi & Vezzali che supera la Fos Cvr in un derby che non si giocava da quattro anni: finisce 3 a 1 (23-25 29-27 26-24 25-22) con buon equilibrio e con le reggiane un po’ sprecone; 15 i muri di Campagnola (che ora è terza), 18 punti per Mescoli,15 Secciani, 14 Muzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
