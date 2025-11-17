La tavola tra tradizione e tendenze

A Natale la tavola diventa il cuore della casa: è lì che si ritrova la famiglia, si condividono i ricordi e si respira l'atmosfera delle feste. Anche quest'anno le tendenze mescolano tradizione e modernità. I colori classici – rosso, oro e verde – restano intramontabili, ma trovano nuove combinazioni con tocchi naturali: rami di pino, bacche, nastri in lino, candele bianche e dettagli in legno. Per chi ama uno stile più contemporaneo, vanno forte i toni neutri e metal come argento e champagne, abbinati a porcellane essenziali e bicchieri color fumo. Immancabile il centrotavola, che torna protagonista: fiori freschi, ghirlande o composizioni di candele e pigne.

