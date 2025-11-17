La stampa internazionale celebra Sinner dopo la vittoria alle Atp Finals
Jannik Sinner è ancora una volta il maestro del tennis. L’altoatesino si è confermato campione delle Atp Finals per il secondo anno consecutivo. Lo ha fatto nuovamente senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo, come già fatto nel 2024, e battendo in finale il suo più grande rivale nel circuito, Carlos Alcaraz in una sorta di “bella” dopo essersi equamente divisi i quattro Slam della stagione. Si allunga a 31 la striscia di vittorie consecutive sui campi indoor, due in meno del miglior Roger Federer fra il 2004 e il 2007 e a quattro da Novak Djokovic, che ne mise in fila 35 tra il 2012 e il 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it
