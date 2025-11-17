La sconfitta dell' emancipazione femminile
Avere un fidanzato oggi è imbarazzante? Se l'è chiesto qualche giorno fa Chanté Joseph su Vogue UK, in un articolo che pare un necrologio del romanticismo e che è subito diventato virale in mezzo mondo. Guardando allo sfacelo dei rapporti contemporanei, tenendo il focus sull'eterosessualità femminile e analizzando contenuti social, ci viene spiegato quant'è bello, quant'è rivoluzionario e cool essere senza partner, e quanto invece è pesante, cringe, perfino stupido pensare di accollarsene uno; come suggeriscono del resto TikTok e Instagram, nel cui metaverso parasociale migliaia di donne stanno puntualizzando che o un uomo non ce l'hanno o se ce l'hanno lo tengono nascosto, non lo mostrano in giro, non postano foto con lui oppure se lui è presente si preoccupano di toglierlo dall'immagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
