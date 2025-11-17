La rivoluzione anti-schermo | i trucchi virali per liberarsi dalla dipendenza da smartphone

Come capire se si ha una dipendenza da smartphone e cosa fare: i trucchi per liberarsene, cosa c'è da sapere. In un'epoca in cui lo smartphone rappresenta il primo oggetto che tocchiamo al mattino e l'ultimo che guardiamo prima di addormentarci, la dipendenza da smartphone si è trasformata in una vera emergenza sociale e sanitaria. Dipendenza da smartphone, i trucchi per liberarsene – Lopinionista.it Recenti studi confermano come l'iperconnessione digitale stia generando effetti collaterali significativi, tra cui ansia, disturbi del sonno, difficoltà cognitive e relazioni interpersonali sempre più superficiali.

