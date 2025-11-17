La promessa delle gemelle Kessler unite fino alla fine | Perché vogliamo andarcene insieme

Erano inseparabili Alice ed Ellen Kessler, unite per tutta la loro carriera artistica fino alla morte avvenuta oggi 17 novembre nella loro casa in Baviera. Un destino che loro stesse avevano sperato di seguire, come avevano anticipato in diverse interviste negli ultimi anni. Al Corriere della Sera avevano raccontato nella loro ultima intervista in Italia di aver festeggiato il loro ottantottesimo compleanno in un ristorante italiano, vicino a casa loro, a dimostrazione di un legame con l’Italia rimasto indissolubile. E quel legame tra di loro che le avrebbe unite per sempre. Unite grazie al lavoro e l’indipendenza conquistata. 🔗 Leggi su Open.online

