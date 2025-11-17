Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina deve affrontare una gravidanza gemellare complicata mentre i problemi economici della tenuta la costringono a prendere decisioni difficili. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo arriva alla tenuta per convincere Martina a vendere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 18 novembre: Catalina sfida Don Alonso e protegge la sua eredità