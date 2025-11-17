La presentazione del libro l' estate di Totò Schillaci di Pippo Russo
Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria "E' autunno e cadono le foglie" promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.Ospite della serata sarà Pippo Russo con il suo "L'estate di Totò Schillaci" edito da Derive ed Approdi.A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presentazione del libro Amara Terra, Donne migranti, sfruttamento e forme di resistenza nelle campagne siciliane, edito dalla Milano University Press della Statale. L'appuntamento con le autrici, , e - facebook.com Vai su Facebook
Domenica, 16 novembre, ci sarà la presentazione del mio nuovo libro 'La Scossa Globale' a Milano, presso la libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12, alle 16. Con me interverrà @DAVIDPARENZO. Modera l'incontro Flavia Fratello [ @RizzoliLibri] Vai su X
La presentazione del libro “l’estate di Totò Schillaci”, di Pippo Russo - Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria “E’ autunno e cadono le foglie” promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. mondopalermo.it scrive