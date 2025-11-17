La presentazione del libro l' estate di Totò Schillaci di Pippo Russo

Palermotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria "E' autunno e cadono le foglie" promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.Ospite della serata sarà Pippo Russo con il suo "L'estate di Totò Schillaci" edito da Derive ed Approdi.A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

la presentazione del libro l estate di tot242 schillaci di pippo russo

© Palermotoday.it - La presentazione del libro "l'estate di Totò Schillaci", di Pippo Russo

News recenti che potrebbero piacerti

La presentazione del libro “l’estate di Totò Schillaci”, di Pippo Russo - Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria “E’ autunno e cadono le foglie” promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. mondopalermo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Estate Tot242