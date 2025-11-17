La presentazione del libro l' estate di Totò Schillaci di Pippo Russo

Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria "E' autunno e cadono le foglie" promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.Ospite della serata sarà Pippo Russo con il suo "L'estate di Totò Schillaci" edito da Derive ed Approdi.A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

