La guerra di Trump ai cartelli venezuelani
La nuova offensiva statunitense in America Latina non è indirizzata davvero contro Nicolás Maduro. Il bersaglio sono i cartelli, perché sono loro non gli Stati a determinare stabilità politica, controllo delle rotte migratorie, gestione delle risorse e una parte crescente della logistica continentale. Agiscono come sovranità parallele: amministrano porti, tassano scambi, gestiscono spostamenti di persone e merci, occupano territori dove lo Stato esiste solo sulla carta. In Venezuela, Cartel de los Soles e Tren de Aragua controllano economie informali che superano perfino le entrate petrolifere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
