la fermignanese vince il derby con mariotti

fermignanese 1 urbania 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Lucciarini (48’ st Patarchi), Fraternali, Mariotti, Gabellini (10’ st Saidikhan), Bozzi, Cordella, Arduini (35’ st Santi), Izzo (18’ st Cantucci). All. Pazzaglia. URBANIA: Ferri, Kalombo (39’ st Serges), Antoniucci (43’ st Diene), Dal Compare, Catani, Olivi, Triana Canas, Zingaretti, Fagotti, Sarli, Manna (32’ st Vrioni). All. Ceccarini. Arbitro: Masciandaro di Collegno Rete: 30’ st Mariotti Note: spettatori 1200 circa; espulso al 34’ st Cordella per doppia ammonizione; ammoniti Fagotti, Cordella Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, circa 1200 spettatori, la Fermignanese, vince, con il minimo scarto il derbyssimo con l’Urbania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

