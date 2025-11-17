La Correggese torna a ruggire Barbuti entra e spacca la partita
CORREGGESE 3 TUTTOCUOIO 0 CORREGGESE (3-4-3): Narduzzo; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Ghizzardi, Squarzoni (14’ st Manuzzi), Galli, Zarrillo (39’ st Piccolo); Siligardi (28’ st Errichiello), Berni (14’ st D’Angelo Pizzolo), Arrondini (14’ st Barbuti). A disp. Mantini, Carini, Ognibene, Cappelluzzo. All. Domizzi. TUTTOCUOIO (3-5-2): Desjardins; Bardini, Ingegneri, Cicioni; Sichi (31’ st Coppola), Severi (28’ st Chiti), Foresta, Fino, Renda (42’ st Berto); Giorgetti, Colferai (34’ st Di Natale). A disp. Riccò, Perugi, Mezzasoma. All. Boschetto. Arbitro: Cipolloni di Foligno (Casula - Piccolo). Reti: 21’ st Barbuti, 23’ st Siligardi, 28’ st Barbuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
