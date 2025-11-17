la brea 3 in arrivo su canale 20 dal 17 novembre

annuncio della terza stagione di La Brea. Il network NBC ha ufficialmente confermato che La Brea tornerà con una terza e ultima stagione. La decisione di chiudere la serie si basa su un ordine ridotto di episodi, compatibile con le recenti misure di contenimento, che prevede la produzione di soli sei episodi. Nonostante la speranza di continuare, le recenti comunicazioni ufficiali indicano che questa sarà la fase conclusiva della serie. dettagli sulla data di uscita di La Brea 3. quando sarà disponibile in Italia. La terza stagione di La Brea farà il suo debutto in Italia a partire dal 17 novembre 2025, trasmessa su Canale 20. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

