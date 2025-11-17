La betaina rallenta l’invecchiamento | come il composto naturale replica i benefici dell’attività fisica

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La betaina, presente in alimenti come le barbabietole e prodotta dai reni durante allenamento regolare, aiuta a silenziare l’infiammazione, rallentando l’invecchiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

