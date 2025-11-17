La banda della spaccata colpisce ancora colpo gobbo a via Condotti | via 300mila euro di merce

La banda della spaccata torna a colpire nel cuore della Capitale, in una boutique del lusso. Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle due, una gang composta da tre individui con il volto coperto hanno 'visitato' il deposito Louis Vuitton tra via dei Condotti e via Mario de' Fiori, e hanno portato via merce griffata per oltre 300mila euro. I malviventi sono arrivati a bordo di un Suv Alfa Romeo scuro e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero tagliato la serranda con un frullino elettrico per poi infrangere una vetrata sul retro, sfondandola con l'autovettura. In pochi istanti sono entrati nei locali, da cui hanno portato via oltre 140 articoli tra borse e accessori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

