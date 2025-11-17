La banda della spaccata colpisce ancora colpo gobbo a via Condotti | via 300mila euro di merce
La banda della spaccata torna a colpire nel cuore della Capitale, in una boutique del lusso. Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle due, una gang composta da tre individui con il volto coperto hanno 'visitato' il deposito Louis Vuitton tra via dei Condotti e via Mario de' Fiori, e hanno portato via merce griffata per oltre 300mila euro. I malviventi sono arrivati a bordo di un Suv Alfa Romeo scuro e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero tagliato la serranda con un frullino elettrico per poi infrangere una vetrata sul retro, sfondandola con l'autovettura. In pochi istanti sono entrati nei locali, da cui hanno portato via oltre 140 articoli tra borse e accessori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
La banda del buco a Sampierdarena e poi la spaccata alla Coin, due episodi avvenuti a Genova a distanza di appena un giorno l’uno dall’altro riportano l’attenzione su un fenomeno che si credeva in calo. In un’epoca in cui le rapine sembravano ormai un lon - facebook.com Vai su Facebook
Banda del botto in azione allo sportello del Banco Bpm di Ranica - Il video della fuga - Erano circa le quattro del mattino di sabato 15 novembre quando un forte boatoha svegliato di soprassalto diversi residenti. Come scrive ecodibergamo.it
Colpo della banda del botto, assaltato con l’esplosivo il bancomat di Ranica - Alcuni residenti svegliati intorno alle 4 dal boato dell'ordigno usato per far saltare lo sportello di via Marconi. Si legge su bergamonews.it
Ranica, la banda del botto colpisce ancora: «Abbiamo sentito un trapano e poi l'esplosione. Erano in tre su un'Audi» - Furto nella notte fra il 14 e il 15 novembre, preso di mira lo sportello del Banco Bpm. Segnala bergamo.corriere.it