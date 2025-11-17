Kiev nell’Ue può far comodo a Mosca
L’esperto Dario Fabbri: «Se l’Ucraina in futuro cambiasse regime, diventerebbe un cavallo di Troia dei russi. La corruzione? A quelle latitudini è normale. Putin ha ottenuto solo vittorie tattiche, adesso gli serve la caduta di Zelensky ». 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inferno su Kiev. Continua a salire il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo scagliato nelle ultime ore. Civili nel mirino anche negli ordigni sul mercato di Odessa. #TG2000 #Ucraina #Kiev #14novembre #TV2000 #Crosetto #Salvini - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Kiev sospende ministro coinvolto nell’indagine anticorruzione. Falliti contatti Mosca-Londra ilsole24ore.com/art/ucraina-ki… Vai su X