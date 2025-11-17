Kiev nell’Ue può far comodo a Mosca

L’esperto Dario Fabbri: «Se l’Ucraina in futuro cambiasse regime, diventerebbe un cavallo di Troia dei russi. La corruzione? A quelle latitudini è normale. Putin ha ottenuto solo vittorie tattiche, adesso gli serve la caduta di Zelensky ». 🔗 Leggi su Laverita.info

