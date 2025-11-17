Kessler le gemelle del ‘Da-da-un-pa’ dalle gambe lunghe che incantarono l’Italia
(Adnkronos) – Insieme nella vita, unite anche nell'ultimo addio, con un doppio suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler, protagoniste del celebre duo artistico tedesco delle Gemelle Kessler – amatissime anche in Italia dagli anni Sessanta in poi – sono morte all'età di 89 anni. Icone della Germania del dopoguerra e dello spettacolo europeo, le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Addio ad Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno fatto la storia della tv, avevano 89 anni.
Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni. Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il