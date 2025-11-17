Kessler le gemelle del ‘Da-da-un-pa’ dalle gambe lunghe che incantarono l’Italia

(Adnkronos) – Insieme nella vita, unite anche nell'ultimo addio, con un doppio suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler, protagoniste del celebre duo artistico tedesco delle Gemelle Kessler – amatissime anche in Italia dagli anni Sessanta in poi – sono morte all'età di 89 anni.   Icone della Germania del dopoguerra e dello spettacolo europeo, le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

