Un'ex star della WWE ha spiegato come Paul Heyman lo abbia aiutato a risolvere finalmente i suoi problemi con CM Punk. CM Punk non è mai stato privo di polemiche durante la sua carriera di wrestler. Punk ha tristemente e platealmente abbandonato la WWE nel 2014, quando si è stancato di quasi tutto ciò che aveva a che fare con la compagnia. Seguì una pausa di sette anni dal wrestling prima del suo debutto in AEW, accolto con grande entusiasmo. Tuttavia, un anno dopo il suo iconico debutto, le crepe si erano trasformate in voragini all'interno della compagnia. CM Punk fu coinvolto in una rissa nel backstage con gli Young Bucks ad All Out del 2022 come già ricordato in vari articoli, e li finì in un altro scontro fisico ad All In 2023, questa volta con Jack Perry, Tony Khan non ebbe altra scelta che licenziare Punk.

© Zonawrestling.net - Ken Anderson: Ho espulso il rancore nei confronti di Punk grazie a Paul Heyman.