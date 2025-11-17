Kaleon sbarca in Borsa | le isole Borromeo e altri gioielli del lago Maggiore quotati a Milano e Parigi

Milano, 17 novembre 2025 – Le Isole Borrromeo si quotano in Borsa. O meglio Kaleon, società della famiglia Borromeo proprietaria di due delle tre isole di altri territori pregiati su l lago Maggiore, ha avviato l’ ipo (offerta pubblica iniziale) per quotarsi in Borsa, dove prevede di debuttare lunedì 1 dicembre sui mercati Euronext Growth di Milano e di Parigi. I numeri della quotazione. La fascia di prezzo iniziale per l'offerta è stata fissata fra 4 e 4,5 euro per azione, corrispondente a una valore dell'intera società dei Borromeo fra 40 e 45 milioni. È previsto u n aumento di capitale di 15 milioni incrementabile fino a 17,25 milioni a seconda del livello della domanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kaleon sbarca in Borsa: le isole Borromeo e altri gioielli del lago Maggiore quotati a Milano e Parigi

