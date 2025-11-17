Juventus | Vlahovic in dubbio

Vlahovic a rischio per la Fiorentina Dusan Vlahovic è l'incognita numero uno per la Juventus alla vigilia della trasferta di Firenze del 22 novembre (ore 18:00 al Franchi). Il centravanti serbo, rientrato acciaccato dalla nazionale dopo un sovraccarico all'adduttore durante la qualificazione al Mondiale 2026, è in forte dubbio: gli

