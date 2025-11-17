Juventus | Spalletti rifonda la squadra su tre pilastri
Spalletti, tre punti da rifondare Luciano Spalletti non è arrivato alla Juventus per fare la rivoluzione, ma per rifondare le basi. Lo ha ripetuto sin dal primo giorno alla Continassa: «Prima di fare, devo disfare». Non ha buttato via il lavoro di Tudor, ma ha preso il meglio (intensità, aggressività) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
Dress code Spalletti. Scusa Lucio, mettiti la giacca L'ordine della società all'allenatore, che voleva andare in campo in un altro modo #Spalletti #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Massimo #Carrera a OggiSport: “ #Spalletti allenatore giusto per la #Juventus; mentre in società mancano delle figure che sappiano cosa vuol dire senso di appartenenza. #Chiellini? Non so esattamente di cosa si occupi all’interno della #Juve…” Vai su X
Pagina 0 | Spalletti, alla Juve tre punti da rifondare: su cosa ha spinto con tutti - Il tecnico di Certaldo è pronto a ripartire e il messaggio è chiaro: dalla superficialità agli alfieri del centrocampo c'è un passo necessario da fare ... Lo riporta tuttosport.com
Come giocherà la Juventus dopo la sosta: cambio modulo per Spalletti? Tutte le opzioni - Dopo la sosta, Spalletti è pronto a dare una nuova fisionomia alla Juve: ecco come potrebbero giocare i bianconeri. Segnala ilbianconero.com
Juventus, così Spalletti cambia la squadra: ora è tempo di nuove mosse. Dal modulo alla difesa, passando per l’attacco: tutte le idee del tecnico per la ‘rivoluzione ... - Juventus, Spalletti cambia la squadra: cosa succederà dopo la sosta per i bianconeri secondo le idee del tecnico bianconero. Come scrive juventusnews24.com