Juventus rientro anticipato per Yildiz?

Ilprimatonazionale.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rientro di  Yildiz La Juventus ha provato a ottenere un rientro anticipato del suo numero 10, ma la federazione turca ha detto no a differenza dell’interista Calhanoglu. Un problema alla mano ha permesso al turco dell’Inter di ottenere il rientro anticipato tra i rangh di Chivu. Per Yildiz invece L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus rientro anticipato per yildiz

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, rientro anticipato per Yildiz?

Approfondisci con queste news

juventus rientro anticipato yildizJuventus, retroscena: Spalletti voleva il rientro anticipato di Yildiz, no della Turchia - La pausa nazionali dà e toglie, in questo caso l'infortunio rimediato da Vlahovic con la Serbia lo ha privato alla Juventus. Scrive tuttomercatoweb.com

Yildiz, tentativo bianconero per il rientro anticipato come per Calhanoglu, Istanbul dice no - Yildiz, tentativo bianconero per il rientro anticipato: Istanbul dice no La Juventus ha provato fino all’ultimo a ottenere un rientro anticipato del suo numero 10, ma la federazione turca ... Come scrive tuttojuve.com

juventus rientro anticipato yildizGazzetta - Yildiz, il retroscena: la Juventus ha provato a riportarlo prima a Torino - La Juventus avrebbe provato ad accelerare il rientro a Torino di Yildiz. Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Rientro Anticipato Yildiz