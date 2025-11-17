Juventus rientro anticipato per Yildiz?
Il rientro di Yildiz La Juventus ha provato a ottenere un rientro anticipato del suo numero 10, ma la federazione turca ha detto no a differenza dell’interista Calhanoglu. Un problema alla mano ha permesso al turco dell’Inter di ottenere il rientro anticipato tra i rangh di Chivu. Per Yildiz invece L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
