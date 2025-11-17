Juventus Italia – Norvegia 1-4 | forse non era colpa di Spalletti

Forse non era colpa di Spalletti L’Italia di Gennaro Gattuso sprofonda a San Siro di fronte al proprio pubblico. Il 4-1 della Norvegia è inappellabile, dopo l’iniziale vantaggio di Pio Esposito la qualità della nazionale di Solbakken è emersa. 6 mesi dopo il 3-0 di Oslo, la Norvegia travolge ancora L'articolo Juventus, Italia – Norvegia 1-4: forse non era colpa di Spalletti proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

