‘Jova al Massimo’ il 12 settembre 2026 a Roma la conclusione del tour estivo di Jovanotti

ROMA – Nel 2026 il viaggio dell'Arca di Lorè – Jova Summer Party si concluderà — o forse ricomincerà — con 'Jova al Massimo', al Circo Massimo, nella sua città natale, approdo finale dell'Arca. Appuntamento il 12 settembre. È un progetto che unisce musica nuova, pedalate, incontri, avventura, gioia, balli, feste ed è pensato come un racconto collettivo di tutti coloro che saliranno sull'Arca e lo vorranno scrivere. Un giro del mondo, e poi dell'Italia, come un nuovo Cantagiro, ma in bicicletta: una carovana di ruote e canzoni, di ritmo e respiro. Dopo il PalaJova, Lorenzo torna nel centro della musica scegliendo, tra i tanti, una serie di festival internazionali che rappresentano il cuore creativo della scena musicale contemporanea: luoghi dove la programmazione è viva, curiosa e sorprendente, e dove la musica si mescola a cultura, tecnologia e immaginazione.

