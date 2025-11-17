Jessica Rabbit | Possibile ritorno in live-action? Gary K Wolf pianifica un film sulle origini del personaggio

Lo sceneggiatore Gary K. Wolf, autore dei romanzi che hanno ispirato il cult “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”, ha confermato di aver riottenuto i diritti sui suoi personaggi e sta lavorando attivamente a un nuovo progetto cinematografico: un live-action incentrato sulle origini di Jessica Rabbit. Nonostante l’entusiasmo, questa rivisitazione potrebbe non essere ciò che i fan del classico del 1988 si aspettano. Ritorno di diritti e focus su Jessica Rabbit: Xerious Business. In una recente intervista con ImNotBad.com, Wolf ha rivelato che il suo progetto più avanzato è un film live-action su Jessica Rabbit basato sul suo romanzo del 2022, “Jessica Rabbit: XERIOUS Business”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

