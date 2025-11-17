Jessica Rabbit | Possibile ritorno in live-action? Gary K Wolf pianifica un film sulle origini del personaggio
Lo sceneggiatore Gary K. Wolf, autore dei romanzi che hanno ispirato il cult “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”, ha confermato di aver riottenuto i diritti sui suoi personaggi e sta lavorando attivamente a un nuovo progetto cinematografico: un live-action incentrato sulle origini di Jessica Rabbit. Nonostante l’entusiasmo, questa rivisitazione potrebbe non essere ciò che i fan del classico del 1988 si aspettano. Ritorno di diritti e focus su Jessica Rabbit: Xerious Business. In una recente intervista con ImNotBad.com, Wolf ha rivelato che il suo progetto più avanzato è un film live-action su Jessica Rabbit basato sul suo romanzo del 2022, “Jessica Rabbit: XERIOUS Business”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
James Bond, Indiana Jones, Jessica Rabbit... Oronzo Canà! Hai mai immaginato di sgranocchiare la tua Frutta Secca preferita in compagnia di un mito del cinema? Dai, scatenati nei commenti! #venturafruttasecca #bontaebenessere #forzavegetale - facebook.com Vai su Facebook
Gary K. Wolf lavora a un film live action su Jessica Rabbit (e la Disney potrebbe farne parte) dlvr.it/TPCYHM #JessicaRabbit #GaryKWolf #Disney #RogerRabbit #FilmLiveAction Vai su X
"Jessica Rabbit": l'iconica cantante in un nuovo live action? Cosa sappiamo - Wolf, le novità sul film e i possibili cast e location ... Lo riporta tag24.it
Jessica Rabbit avrà un film live-action? L'autore vuole farlo! - action su Jessica Rabbit, ora che ha riottenuto i diritti sul celebre universo. Si legge su cinema.everyeye.it
Jessica Rabbit torna al cinema: in arrivo un film live action dopo la riacquisizione dei diritti da Disney - La moglie di Roger Rabbit al centro del celebre film in tecnica mista di Zemeckis potrebbe tornare sul grande schermo in una versione in carne ed ossa. msn.com scrive