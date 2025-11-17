La presenza di Jessica Jones nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sta per riacquisire un ruolo di grande rilievo grazie all’attesissima stagione 2 di Daredevil: Born Again. Dopo anni di richieste da parte del pubblico, la protagonista della serie torna ufficialmente nel franchising, rafforzando la connessione tra le produzioni Marvel realizzate per Netflix e il resto dell’universo cinematografico. In questo contesto, si profila una possibile riunione dei Messaggeri protagonisti, segnando un momento di forte integrazione tra i personaggi di questa fase. IL RITORNO DI JESSICA JONES NEL MCU. Le dichiarazioni delle produzioni e le aspettative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jessica Jones torna nel MCU in daredevil born again stagione 2: scopri come e perché