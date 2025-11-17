Jennifer Aniston e l’arte di non bruciare i ponti | Alla sua festa c’erano tutti ex fidanzati ed ex mariti

Lo rivela Reese Witherspoon, l’amica di sempre. «Al party dei suoi cinquant’anni c’erano persone della sua adolescenza, dei suoi vent’anni, persone che lavorano per lei, ogni ex marito, ogni ex fidanzato era lì. Non è una che brucia i ponti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Aniston e l’arte di non bruciare i ponti: «Alla sua festa c’erano tutti, ex fidanzati ed ex mariti»

