Jeannette Jara e José Antonio Kast al secondo turno delle presidenziali in Cile

Internazionale.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunista Jeannette Jara e l’ultraconservatore José Antonio Kast si sfideranno il 14 dicembre nel secondo turno delle elezioni presidenziali in Cile dopo essere arrivati ai primi due posti il 16 novembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

