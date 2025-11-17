Jeannette Jara e José Antonio Kast al secondo turno delle presidenziali in Cile

La comunista Jeannette Jara e l’ultraconservatore José Antonio Kast si sfideranno il 14 dicembre nel secondo turno delle elezioni presidenziali in Cile dopo essere arrivati ai primi due posti il 16 novembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Jeannette Jara e José Antonio Kast al secondo turno delle presidenziali in Cile

