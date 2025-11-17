Jannik Sinner trionfa alle Atp Finals corre in tribuna dalla fidanzata e tutti restano di ghiaccio | cosa hanno notato i più attenti

Jannik Sinner ha scelto di chiudere la sua stagione più intensa proprio come l’aveva cominciata: sorprendendo tutti. L’ultimo atto dell’anno è stato una finale che ha lasciato senza fiato il pubblico di Torino e che gli ha consegnato, ancora una volta, il titolo delle Atp Finals. Un bis storico, ottenuto battendo Carlos Alcaraz in un match che ha avuto il sapore della definitiva consacrazione. Per Sinner è stata la vittoria che lo proietta verso un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche il momento in cui finalmente può fermarsi, respirare e concedersi quella pausa che insegue da mesi. Lo ha detto con sincerità, quasi liberandosi di un peso: “È stato più bello dello scorso anno”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it