Dopo la vittoria di ieri ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto a Torino nella finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, Jannik Sinner ha posto fine alla propria stagione, dato che l’azzurro, a differenza dell’iberico, non sarà presente a Bologna per le Finali di Coppa Davis. Il tennista italiano ha dato virtualmente appuntamento alla prossima stagione: nella prima settimana del 2026 non giocherà tornei ATP, né la United Cup, ma è già stato fissato il primo incontro tra Sinner ed Alcaraz, che si incontreranno in un match d’esibizione non ufficiale. La sfida tra l’azzurro e l’iberico avrà luogo alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio, a poco più di una settimana dall’inizio degli Australian Open 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non giocherà una partita per quasi due mesi! Quando lo rivedremo?