Jannik Sinner non giocherà una partita per quasi due mesi! Quando lo rivedremo?
Dopo la vittoria di ieri ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto a Torino nella finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, Jannik Sinner ha posto fine alla propria stagione, dato che l’azzurro, a differenza dell’iberico, non sarà presente a Bologna per le Finali di Coppa Davis. Il tennista italiano ha dato virtualmente appuntamento alla prossima stagione: nella prima settimana del 2026 non giocherà tornei ATP, né la United Cup, ma è già stato fissato il primo incontro tra Sinner ed Alcaraz, che si incontreranno in un match d’esibizione non ufficiale. La sfida tra l’azzurro e l’iberico avrà luogo alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio, a poco più di una settimana dall’inizio degli Australian Open 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Il nostro Campione! Jannik Sinner" Dal profilo di Gianni Morandi - facebook.com Vai su Facebook
Quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i migliori nemici, ormai è un gran classico del tennis. Alla rivalità in campo fa da contraltare un rispetto al di fuori del rettangolo di gioco che incarna il valore più nobile dello sport. Vai su X
Jannik Sinner non giocherà una partita per quasi due mesi! Quando lo rivedremo? - Dopo la vittoria di ieri ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto a Torino nella finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di ... Lo riporta oasport.it
Jannik Sinner continua a migliorare - Era già fortissimo e quest'anno lo è diventato ancora un po' di più, come del resto il suo rivale Carlos Alcaraz ... Da ilpost.it
Le statistiche che raccontano il clamoroso 2025 di Jannik Sinner: vittorie, percentuali, strisce di imbattibilità e prime volte - Jannik Sinner ha chiuso nel migliore dei modi il 2025, trionfando per il secondo anno consecutivo alle ATP Finals. Riporta eurosport.it